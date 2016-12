Wall Street - Stocks to watch del 26 gennaio

NEW YORK, 26 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato calo, facendo pensare ad un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza, pur con un tono di fondo che permane negativo.

Fitta l'agenda delle trimestrali. DUPONT (DD.N: Quotazione ) ha chiuso il periodo con un utile per azione, escludendo le poste straordinarie, di 44 cent, tre cent meglio delle attese.

Il calendario dei dati macroeconomici prevede l'indice Case/Shiller sui prezzi del mercato immobiliare di novembre, stimato in rialzo dello 0,1% congiunturale e in calo del 5% su base annua. Attesa anche la fiducia dei consumatori di dicembre, vista in crescita a 53,5.