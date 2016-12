BORSA USA positiva grazie a Bernanke, ignora vendite case

NEW YORK, 25 gennaio (Reuters) - Nonostante le deludenti statistiche sul mercato immobiliare statunitense, che hanno depresso dollaro e borse europee, Wall Street riesce a strappare un rialzo sulle prospettive di riconferma del numero uno della Fed.

Le vendite di nuove case a dicembre hanno registrato una flessione più ampia delle attese, raffreddando le speranze sulla ripresa del mercato immobiliare e dell'economia in generale.

Immediatamante dopo la diffusione dei dati, gli indici Usa hanno ridotto brevemente i guadagni precedenti per poi recuperare sull'attesa sempre più evidente di una riconferma di Ben Bernanke alla guida della Federal Reserve per un secondo mandato. I dubbi sulla sua riconferma avevano contribuito in maniera determinante alle recenti vendite. Il mercato Usa viene da tre sedute di pesanti vendite.