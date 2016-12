BORSA USA positiva, guadagni più contenuti dopo dati immobiliari

NEW YORK, 25 gennaio (Reuters) - Borsa Usa positiva nella prima seduta della settimana, anche se il rialzo degli indici è stato raffreddato dai dati immobiliari di dicembre che hanno mostrato una flessione più ampia del previsto, su base mensile, nelle vendite di case esistenti.

Tra gli elementi che hanno favorito gli acquisti in apertura di seduta, dopo tre giornate consecutive di ribasso, c'è l'attesa che la nomina di Ben Bernanke per un secondo mandato alla guida della Federal Reserve venga ratificata dal *****. I dubbi sulla sua riconferma avevano contribuito in maniera determinate alle recenti vendite, aggiungnedo un elemento di ulteriore incertezza al mercato.