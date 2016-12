Wall Street - Stocks to watch del 25 gennaio

NEW YORK, 25 gennaio (Reuters) - Si profila un rimbalzo, almeno in avvio, per Wall Street, con i futures che suggeriscono un rialzo intorno all'1%, dopo il peggior calo in tre giorni degli ultimi dieci mesi.

Una flessione, la scorsa settimana, provocata dai timori che le eventuali iniziative della Casa Bianca per porre un freno alle attività a rischio delle banche possano penalizzare la crescita degli utili dei big della finanza.

Prosegue la stagione delle trimestrali, con i titoli tecnologici al centro dell'attenzione per la seduta odierna, in vista dei risultati di Apple Inc (AAPL.O: Quotazione) e Texas Instruments Inc TXN.N. L'agenda propone anche i risultati di Halliburton Co (HAL.N: Quotazione), AK Steel Holding Corp (AKS.N: Quotazione) e Zions Bancorp (ZION.O: Quotazione).

L'agenda macro propone invece il dato sulle vendite immobiliari a dicembre, attese in flessione del 10% dopo l'incremento del 7,4% di novembre.

Attorno alle 13,45 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 avanza delo 0,64%, il derivato sul Nasdaq NDc1 dello 0,36%, il contratto a marzo sul Dow Jones DJc1 è in rialzo dello 0,64%.

I titoli in evidenza oggi:

* CNH CNH.N, controllata Usa di Fiat FIA.MI, ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione senza straordinarie di 20 centesimi e vendite per 3,2 miliardi di dollari.