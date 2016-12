BORSA USA in calo con tech e banche, male Google, ok McDonald's

NEW YORK, 22 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano con un ribasso contenuto, zavorrati soprattutto dai titoli tecnologici.

La delusione per i ricavi trimestrali di Google (GOOG.O: Quotazione ) si traduce in una flessione del 3% circa, sebbene la società del motore di ricerca abbia superato le attese sugli utili.

L'umore degli investitori continua a risentire dei piani del presidente Barack Obama per rafforzare i vincoli all'attività delle società finanziarie. Precipitate ieri, le banche non rialzano la testa: Jp Morgan & Chase Co (JPM.N: Quotazione) lascia sul terreno circa un punto percentuale.