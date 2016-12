BORSA USA a picco dopo Obama su banche, corre indici volatilità

NEW YORK, 21 gennaio (Reuters) - Barack Obama affonda gli indici di Wall Street. La proposta di fissare nuovi, più stringenti limiti al trading delle istituzioni finanziarie sta mandando a picco la borsa Usa.

Le maggiori banche sono in netto ribasso, con flessioni che superano il 5%. In lettera anche Goldman Sachs (GS.N: Quotazione ), sebbene la banca d'affari abbia comunicato risultati trimestrali nettamente superiori alle attese.

Fra gli altri titoli in evidenza, Blockbuster BBI.N crolla del 33% circa dopo aver fornito, ieri, una previsione deludente sulle prospettive di crescita.

Inspire Pharmaceuticals ISPH.O cade del 15% circa dopo aver annunciato che un farmaco sperimentale per la cura della secchezza degli occhi non ha raggiunto l'obiettivo principale in un test clinico.