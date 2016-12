BORSA USA, indici in netto calo con banche, materie prime

NEW YORK, 21 gennaio (Reuters) - Scambia in perdita Wall Street nelle prime battute della seduta, zavorrata dai titoli bancari e delle materie prime che trascinano gli indici principali in calo di oltre l'1%.

* Soffre ancora il settore bancario, che vede blue chip come Citigroup (C.N: Quotazione), JP Morgan (JPM.N: Quotazione), Morgan Stanley (MS.N: Quotazione) e Bank of America (BAC.N: Quotazione) perdere tra il 3 e il 4% ciascuna in reazione alle trimestrali. A Goldman Sachs (GS.N: Quotazione) (-2%) non bastano i buoni risultati per arginare le vendite che condizionano tutte le concorrenti.