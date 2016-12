BORSA USA in netto calo su stretta credito Cina e outlook Ibm

NEW YORK, 20 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in netto ribasso, avviandosi a mettere a segno la peggiore performance del 2010.

Il mercato ha accolto complessivamente in modo positivo i risultati trimestrali comunicati da alcuni fra i più importanti istituti bancari Usa. Bank of America (BAC.N: Quotazione) è poco mossa, mentre Us Bancorp (USB.N: Quotazione) guadagna oltre due punti percentuali. Wells Fargo (WFC.N: Quotazione) cede oltre l'1% e Morgan Stanley (MS.N: Quotazione) quasi due punti percentuali.