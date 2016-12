Wall Street - Stocks to watch del 20 gennaio

NEW YORK, 20 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo.

Ad aprire le danze è stata BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione ), che ha chiuso il quarto trimestre con una perdita per azione di 60 cent, peggio del rosso di 52 cent stimato dagli analisti. Il titolo perde il 2% nelle contrattazioni di pre-market.

Il calendario macroeconomico prevede i prezzi alla produzione di dicembre, visti invariati su base congiunturale e in rialzo del 4,5% su anno (+0,1% e +1%, rispettivamente, le stime sui prezzi core). In agenda anche le aperture di nuovi cantieri di dicembre, che dovrebbero salire a 580.000 da 574.000 del mese precedente.

I titoli in evidenza oggi:

* JP MORGAN (JPM.N: Quotazione) ha avviato colloqui in esclusiva per acquisire la joint venture nelle commodities Rbs Sempra, controllata al 51% da Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione). E' quanto riferiscono fonti vicine alla situazione. Il deal dovrebbe valere circa 4 miliardi di dollari.