BORSA USA in rialzo con farmaceutici, bene McDonald's su upgrade

NEW YORK, 19 gennaio (Reuters) - La borsa Usa viaggia in buon rialzo a metà mattinata, trainata dai guadagni dei titoli farmaceutici, sotto i riflettori per l'elezione di un seggio cruciale al Senato che potrebbe mettere a rischio la riforma sanitaria de presidente Barack Obama.

L'indice S&P di settore .GSPA sale del 2% circa guidato da Humana (HUM.N: Quotazione ), che balza di oltre il 6%. Gli elettori del Massachusetts vanno alle urne per determinare chi sostituirà Edward Kennedy in un testa a testa ravvicinato tra i due candidati.

"Il risultato sembra leggermente sbilanciato a favore dei Repubblicani, nel qual caso sarà più difficile far passare al Senato la legge così come è stata presentata", commenta Kurt Brunner, portfolio manager di Swarthmore Group a Philadelphia.

Kraft Foods KFT.N lascia sul terreno il 2,8% dopo l'accordo per un'offerta rivista in contanti e azioni per acquistare Cadbury per circa 19,6 miliardi di dollari.