BORSA USA in deciso calo dopo trimestrale JP Morgan e fiducia

NEW YORK, 15 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in deciso calo, zavorrati dalla trimestrale di JP Morgan & Chase (JPM.N: Quotazione ).

La banca d'affari lascia sul terreno circa due punti percentuali, dopo aver comunicato risultati leggermente deludenti. Il mercato ha interpretato i conti di JP Morgan come un campanello d'allarme sullo stato di salute del settore bancario, in quanto l'istituto è considerato uno dei più solidi e meglio gestiti.

In effetti, le altre banche perdono più di JP Morgan: Bank of America (BAC.N: Quotazione) e Wells Fargo (WFC.N: Quotazione), per esempio, arretrano del 3% circa.