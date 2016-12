BORSA USA in discesa, pesano bancari su scia risultati Jp Morgan

NEW YORK, 15 gennaio (Reuters) - La borsa americana è trascinata al ribasso dai titoli bancari, dopo i deludenti risultati annunciati da JPMorgan Chase, che adombrano la prospettiva di una rosea stagione di risultati corporate.

JPMorgan (JPM.N: Quotazione), la seconda banca statunitense per asset gestiti, ha pubblicato ricavi leggermente sotto le attese, sollevando preoccupazioni sull'andamento dell'intero settore e trascinando al ribasso anche i titoli delle rivali Bank of America Corp e Wells Fargo & Co.