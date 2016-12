BORSA USA poco sopra parità, attesa per Intel, male retail

NEW YORK, 14 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano poco sopra la parità, semi-paralizzati dall'attesa per la diffusione dei risultati trimestrali di Intel Corp (INTC.O: Quotazione ).

Gli investitori hanno accolto senza panico la pubblicazione dei dati sulle vendite al dettaglio di dicembre, inferiori alle attese e negative per la prima volta negli ultimi tre mesi. Ne hanno risentito le società attive nella grande distribuzione: Wal-Mart Stores (WMT.N: Quotazione ) perde lo 0,7% circa.

La proposta di una tassa per recuperare i fondi del programma Tarp, avanzata dal presidente Barack Obama, non sta pesando negativamente sul settore bancario: Goldman Sachs (GS.N: Quotazione), per esempio, sale dello 0,7% circa.