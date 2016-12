BORSA USA sale su attese Intel malgrado vendite dettaglio

NEW YORK, 14 gennaio (Reuters) - La borsa Usa abbozza un moderato rialzo negli scambi di metà mattinata, con l'ottimismo sugli imminenti risultati del colosso tecnologico Intel capace di relegare in secondo piano i dubbi sulla forza della ripresa economica sollevati dalla flessione delle vendite al dettaglio.

"E' un'indicazione che gli investitori vedono la spesa delle imprese, e non quella dei consumatori, come il motore di un'ulteriore crescita che ci porti fuori da questa situazione. Ed è il motivo per cui oggi vediamo titoli come Intel, Ibm e Cisco guidare i rialzi", commenta Burt White di LPL Financial a Boston.