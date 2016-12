Wall Street - Stocks to watch del 15 gennaio

NEW YORK, 15 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono deboli dopo i risultati di JP Morgan che hanno messo sotto pressione il settore bancario.

JPMorgan "ha mancato le attese in termini di fatturato di un ammontare significativo, e penso sia per quello che le azioni sono in ribasso", dice Peter Boockvar, equity strategist di Miller Tabak & Co a New York.

Alle 13,55 il future sul Dow Jones DJc1 cede lo 0,41%, quello su S&P 500 SPc1 lo 0,53%, su Nasdaq NDc1 lo 0,49%.

Il mercato è in attesa anche di una serie di dati, tra cui i prezzi al consumo di dicembre, l'indice manifatturiero della Fed di New York di gennaio, produzione industriale e utilizzo della capacità produttiva di dicembre e la fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan di gennaio.

I futures sul greggio di febbraio sono in calo e pronti a registrare la prima settimana negativa in oltre un mese, a causa di dati macro deludenti e delle attese per una riduzione dei consumi per il riscaldamento.

Tra i titoli in evidenza:

* JPMORGAN CHASE & CO (JPM.N: Quotazione) ha registrato utili del quarto trimestre in netto rialzo, grazie alla divisione investment banking. La banca ha però registrato ricavi di 25,2 miliardi di dollari, sotto le attese di Wall Street, facendo crescere le preoccupazioni per il settore e spingendo al ribasso le azioni di altre società del settore, come BANK OF AMERICA CORP e WELLS FARGO & CO. I titoli di JP Morgan, negli scambi del preborsa, perdono il 1,8% a 43,9; Bank of America (BAC.N: Quotazione) l'1,4% a 16,58; Wells Fargo (WFC.N: Quotazione) l'1,7% a 28,49.