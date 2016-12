Wall Street - Stocks to watch del 14 gennaio

NEW YORK, 14 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa si muovono in frazionale calo, con gli investitori in attesa da un lato dei risultati di Intel (INTC.O: Quotazione), che saranno pubblicati a mercato chiuso, e, dall'altro, di conoscere in dettaglio le intenzioni del governo sulle finanziarie.