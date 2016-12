Borsa Usa negativa su risultati Alcoa, timori per banche

NEW YORK, 12 gennaio (Reuters) - L'azionario Usa è negativo dopo sei giorni di rialzo, sui risultati di Alcoa Inc più deboli delle attese e sui timori che le banche possano essere costrette a sostenere degli esborsi a favore del governo che vuole recuperare perdite legate ai piani di salvataggio.

"E' come cambiare le regole mentre si sta giocando e questo porta gli investitori a realizzare qualche guadagno", dice il Alan Lancz, presidente di Alan B. Lancz & Associates Inc a Toledo, Ohio. "Se questo è il modo con cui si punta a recuperare gli esborsi del piano di salvataggio... questo ridurrà gli utili nelle grandi banche".

Il settore bancario ha incassato il colpo. Bank of America (BAC.N: Quotazione ) perde il 3,2% e JPMorgan Chase & Co (JPM.N: Quotazione ) il 2,9%.

Electronic Arts Inc ERTS.O, in calo dell'8%, ha ridotto le sue previsioni per il 2010, citando vendite deboli in Europa nel periodo delle vacanze.