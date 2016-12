Borsa Usa poco mossa dopo recenti rialzi, attende risultati

NEW YORK, 11 gennaio (Reuters) - L'azionario Usa è quasi fermo dopo una settimana di rialzi, con gli investitori che attendono l'inizio della stagione dei risultati, per verificare se utili e previsioni saranno abbastanza forti da consentire un'estensione del rallly.

Il produttore di alluminio Alcoa Inc (AA.N: Quotazione ), che fa parte del Dow, diffonderà i risultati - che dovrebbero registrare un utile nel trimestre - dopo la chiusura.

"Gli investitori si chiedono quanto saranno robusti gli utili, considerata la situazione dell'economia e l'elevata disoccupazione", dice Joseph Battipaglia, strategist di Stifel Nicolaus a Yardley, in Pennsylvania. "La crescita del fatturato potrebbe non essere forte come si prevede a questo punto del ciclo economico, la titubanza del mercato parla chiaro".