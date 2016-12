BORSA USA poco mossa, bene retailer dopo vendite dicembre

NEW YORK, 7 gennaio (Reuters) - La borsa Usa viaggia poco mossa, allineandosi alla cautela degli altri mercati globali in un contesto che ha visto rafforzarsi il dollaro dopo i dati settimanali sui sussidi di disoccupazione.

Il dipartimento del Lavoro ha annunciato una crescita dei sussidi per la scorsa settimana, ma sotto le attese degli analisti. I dati non hanno però avuto particolari ripercussioni sull'azionario, che continua ad attendere le statistiche mensili sul mercato del lavoro di domani.

"Continuiamo a vedere un consolidamento dopo il forte rally di lunedì che ha colto di sorpresa... e con gli importanti dati sull'occupazione in agenda domani vediamo molta esitazione, in molti preferiscono restare alla finestra", commenta Paul Brigandi di Direxion Funds a New York.