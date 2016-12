Wall Street - Stocks to watch del 5 gennaio

NEW YORK, 5 gennaio (Reuters) - Si prospetta un avvio fiacco per Wall Street dopo il rialzo di ieri, con i futures sugli indici sostanzialmente invariati.

Tra gli appuntamenti macro, sono attesi oggi alle 16 italiane i dati sugli ordini all'industria di novembre e sulle vendite immobiliari, oltre alla revisione dei beni durevoli e dei nuovi ordinativi, sempre per novembre.

In arrivo anche alcuni dati sull'andamento delle vendite delle catene di negozi - con l'indice ICSC/Goldman Sachs previsto alle 13,45 e il Retail Sales Index di Redbook alle 14,55 - e i dati sulle immatricolazioni di auto a dicembre.

Occhi sul settore energetico mentre continua a salire il prezzo del greggio verso gli 82 dollari al barile, complice il clima particolarmente rigido negli Usa e in Europa.

Tra i titoli in evidenza:

* Kraft Foods KFT.N ha alzato la componente cash dell'offerta da 10,2 miliardi di sterline (16,4 miliardi di dollari) per la britannica Cadbury CBRY.L grazie alla cessione di una controllata nordamericana che produce pizze surgelate alla svizzera Nestle NESN.VX. Cadbury ha giudicato irrisoria la nuova proposta di Kraft. * Google (GOOG.O: Quotazione) dovrebbe svelare oggi lo smartphone Nexus One, prima incursione in un mercato sempre più affollato.