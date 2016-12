BORSA USA, buon avvio d'anno dopo dati Ism, bene Intel,M.Stanley

NEW YORK, 4 gennaio (Reuters) - Prosegue in rialzo la prima seduta dell'anno di Wall Street, grazie a dati migliori delle attese sul settore manifatturiero e a un upgrade su Intel che dà impulso a tutto il comparto dei semiconduttori.

"Quello che veramente preoccupa in questo momento è il ridursi della liquidità", dice Doug Roberts, capo investimenti di Channel Capital Research.com a Shrewsbury, New Jersey.

"Per lo più i dati mostrano che l'economia si sta riaggiustando, ma non sembra abbastanza per far cambiare la politica della Fed", spiega.