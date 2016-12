Wall Street - Stocks to watch del 30 dicembre

NEW YORK, 30 dicembre (Reuters) - I derivati sugli indici di Wall Street proiettano una partenza all'insegna della correzione dopo la frazionale variazione negativa della vigilia.

Il benchmark giapponese Nikkei ha intanto lasciato sul terreno uno 0,9%, mentre i listini europei si muovono in calo di circa mezzo punto percentuale complice la debolezza del comparto energetico.

Particolarmente da monitorare il comparto dei finanziari dopo le indiscrezioni riportate dal 'Wall Street Journal', secondo cui Gmac Financial Services sta per ottenere ulteriori aiuti pubblici per circa 3,5 miliardi di dollari oltre i 12,5 miliardi già ricevuti da dicembre dell'anno scorso.