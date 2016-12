Wall Street - Stocks to watch del 29 dicembre

NEW YORK, 29 dicembre (Reuters) - I derivati sugli indici di Wall Street proiettano per oggi una partenza moderatamente positiva dopo la sostanziale tenuta di ieri.

In forte rialzo le quotazioni dei metalli, con il rame al record degli ultimi sedici mesi in occasione del fix londinese mentre sul prezzo del greggio giocano un effetto contrastante l'apprezzamento del biglietto verde e la prospettiva di un nuovo decumulo delle scorte Usa in condizioni atmosferiche particolarmente rigide.