Wall Street - Stocks to watch del 23 dicembre

NEW YORK, 23 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa viaggiano in rialzo, indicando un avvio di seduta positivo per Wall Street all'indomani di notizie favorevoli sul fronte corporate - con Micron Technology in utile nel trimestre - e in attesa di dati che dovrebbero mostrare un miglioramento della fiducia dei consumatori.