Wall Street - Stocks to watch del 21 dicembre

NEW YORK, 22 dicembre (Reuters) - A Wall Street i futures sugli indici di borsa sono in rialzo, lasciando intravedere una prosecuzione dei guadagni della seduta di ieri.

La giornata sembra segnata da un clima ottimistico, confortato dai dati settimanali sulle vendite al dettaglio, che negli Stati Uniti sono cresciute la scorsa settimana dello 0,6% su quella precedente, a sua volta in crescita dello 0,4% su quella anteriore. Le attese per il mese di dicembre indicano un incremento delle vendite pari al 2% anno su anno.

Si attende per le prossime ore la lettura definitiva del pil americano per il terzo trimestre (alle 14,30 italiane), con alcuni analisti che ipotizzano una sorpresa in senso positivo. Attese anche le vendite di case esistenti a novembre (alle 16, previste in incremento per il terzo mese consecutivo).