Wall Street - Stocks to watch del 21 dicembre

NEW YORK, 21 dicembre (Reuters) - A Wall Street i futures sugli indici di borsa sono in rialzo, indicando un avvio di seduta positivo, con gli investitori che guardano ai settori legati alla sanità e agli sviluppi a Dubai.

Le esportazioni giapponesi di novembre hanno registrato il massimo aumento in oltre 7 anni, grazie alla domanda cinese, allontanando i timori che il paese possa scivolare in una nuova recessione.

* Barron's ha scritto che le prospettive delle grandi banche Usa stanno migliorando, con gli utili attesi in netto rialzo nei prossimi anni. L'edizione di oggi della pubblicazione finanziaria indica come società interessanti CITIGROUP (C.N: Quotazione), BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione), JPMORGAN CHASE & CO (JPM.N: Quotazione) e WELLS FARGO & CO (WFC.N: Quotazione).