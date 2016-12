BORSA USA, forte il Nasdaq, fiacchi Dow e S&P su rialzi dollaro

NEW YORK, 18 dicembre (Reuters) - A Wall Street spiccano i rialzi dell'indice Nasdaq dopo che i risultati sopra le attese di Oracle e Research in Motion alimentano l'ottimismo sulla spesa nella tecnologia, mentre l'avanzata del dollaro limita la propensione degli investitori verso asset più rischiosi frenando l'andamento del Dow e dell'S&P 500.

I guadagni della valuta Usa, favoriti dai timori geopolitici per le ultime notizie provienienti dal Medio Oriente, mettono sotto pressione i titoli legati alle risorse naturali e pesano sugli esporatori come Caterpillar (CAT.N: Quotazione) in calo di quasi un punto percentuale.