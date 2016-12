Wall Street - Stocks to watch del 18 dicembre

NEW YORK, 18 dicembre (Reuters) - A Wall Street i futures sugli indici di borsa sono in rialzo indicando un avvio di seduta positivo risentendo del rimbalzo dei prezzi del petrolio e dei risultati migliori delle attese di alcuni tech di rilievo come Research In Motion e Oracle.

Oggi è il giorno di scadenze tecniche su futures e opzioni di dicembre, occasione nota come "quadruple witching" caratterizzata da elevate volatilità del mercato per l'esercizio o aggiustamenti di posizioni da parte degli operatori.

L'agenda macroeconomica è priva di appuntamenti rilevanti mentre sul fronte aziendale da segnalare solamente la trimestrale del leader delle crociere Carnival (CCL.N: Quotazione).

Alle 14,10 italiane il futures a marzo sullo S&P 500 SPc2 sale di 5,20 punti (+0,48%), il derivato sul Nasdaq NDc2 di 4,50 punti (+0,25%) e il contratto a marzo sul Dow Jones DJc2 avanza di 33 punti (+0,32%).

Tra i titoli in evidenza oggi:

* ORACLE ORCL.O ha riportato ieri fatturato e utili del secondo trimestre sopra le stime degli analisti e ha detto che la crescita potrebbe accelerare nel trimestre in corso grazie alla ripresa degli investimenti in IT. Nel preborsa di Wall Street il titolo del gigante del software è in deciso rialzo.

* Scambi in forte rialzo nel preborsa anche per RESEARCH IN MOTION RIMM.O RIM.TO (RIM.F: Quotazione) dopo che il produttore del BlackBerry ha annunciato ieri forti risultati trimestrali oltre le stime e previsioni nella parta alta delle aspettative degli analisti. Ubs ga alzato il target price suk titolo a 72 da 67 dollari con rating "neutral"