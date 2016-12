BORSA USA peggiora su dati macro contrastanti, FedEx, Citigroup

NEW YORK, 17 dicembre (Reuters) - Peggiora negli scambi di metà mattinata la borsa americana, appesantita da notizie contrastanti sul fronte macroeconomico e generalmente negative a livello societario.

Sull'equity americano pesano il rafforzamento del dollaro, che riduce l'interesse per attività rischiose e getta un'ombra sulla competitività Usa, e la conferma che le iniezioni di liquidità della Federal Reserve termineranno il 1 febbraio.

La Fed di Philadelphia rivela un'accelerazione oltre le previsioni della produzione industriale sulla fascia intermedia costa atlantica a dicembre. A ciò si contrappone però il numero di richieste di sussidi di disoccupazione, aumentato in maniera inaspettata.

Sul fronte societario, arrivano la delusione per la previsione degli utili trimestrali di FedEx e lo scarso interesse per l'offerta di Citigroup.

Né è bastata a ricompattare la fiducia la notizia che nel mese di novembre l'indicatore del gruppo privato di ricerca Conference Borad sulle condizioni economiche future è cresciuto per l'ottavo mese consecutivo.

* Citigroup (C.N: Quotazione) perde oltre il 6% il giorno dopo l'accoglienza fredda riservata dal mercato all'offerta di 20 miliardi di dollari in azioni e obbligazioni, destinata a facilitare la restituzione dei fondi Tarp. Lo scarso entusiasmo per l'offerta di ieri ha spinto il governo a rallentare i piani per la propria fuoriuscita dal capitale della banca.