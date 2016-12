Wall Street - Stocks to watch del 17 dicembre

NEW YORK, 17 dicembre (Reuters) - A Wall Street i futures sugli indici di borsa si muovono in territorio negativo indicando un avvio di seduta debole.

All'indomani della decisione della Fed di mantenere invariati i tassi di riferimento, in linea alle attese, il mercato guarderà oggi con attenzione i dati sulla richiesta di nuovi sussidi disoccupazione settimanali (alle 14,30 italiane), il leading indicator di novembre e l'indice Fed Filadelfia di dicembre (quest'ultimi attesi alle 16,00).

Sul fronte aziendale le principali trimestrali in agenda sono quelle di Oracle ORCL.O e General Mills (GIS.N: Quotazione ).

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Il Tesoro Usa ha rinviato la prevista cessione di una parte della sua quota in CITIGROUP (C.N: Quotazione), pari a 5 miliardi di dollari dopo l'accoglienza fiacca dell'aumento del capitale da 20 miliardi di dollari che ha costretto la banca a un prezzo di offerta per azione ben inferiore alle attese. Il titolo, già in forte calo nella piazza europea di Francoforte, è depresso nei scambi preborsa di Wall Street.