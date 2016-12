BORSA USA, indici positivi su dati prezzi e case, attesa Fed

NEW YORK, 16 dicembre (Reuters) - La borsa Usa è in rialzo nelle prime ore di contrattazione, confortata dal fatto che i prezzi al consumo non hanno subito un surriscaldamento a novembre. La notizia placa i timori sulla ripresa dell'inflazione, dissipando ogni dubbio residuo sul fatto che la Federal Reserve confermerà la politica monetaria in vigore per un periodo ancora lungo.