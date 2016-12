Wall Street - Stocks to watch del 14 dicembre

NEW YORK, 14 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

Abu Dhabi è andata in soccorso del Dubai con un inatteso finanziamento da 10 miliardi di dollari, spingendo l'azionario al rialzo. Dubai ha detto che, in ogni caso, ha bisogno di una moratoria da parte dei creditori.

Il greggio è debole per la nona seduta consecutiva, ma ha cancellato il ribasso dopo la notizia da Dubai, che ha sostenuto anche l'euro contro dollaro e, in generale, la propensione al rischio degli investitori.

Non sono previsti dati macro dagli Stati Uniti.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* CITIGROUP (C.N: Quotazione) perde l'1,8% negli scambi del preborsa, dopo che la banca ha raggiunto un accordo con il governo Usa per ripagare il finanziamento per il suo salvataggio. Secondo l'accordo, Citigroup ripagherà 20 miliardi di dollari di titoli in mano al governo con l'emissione di 17 miliardi di dollari di azioni. E' prevista l'uscita dal TARP nel 2010.