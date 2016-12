Wall Street - Stocks to watch del 13 maggio

NEW YORK, 13 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

Ma Intel, nella mattinata di oggi, ha ricevuto la notizia che la Commissione Ue ha inflitto una multa record di 1,06 miliardi di euro per abuso di posizione dominante. A Francoforte, il titolo Intel (INTC.F: Quotazione ) guadagna il 2,09%.

L'agenda macroeconomica prevede i dati su prezzi all'import e all'export di aprile, attesi, rispettivamente, in rialzo dello 0,4% e in calo dello 0,2%. In calendario anche le vendite al dettaglio di aprile, stimate invariate (+0,2% escludendo il settore auto) e le scorte delle imprese di marzo, che dovrebbero scendere dell'1%.