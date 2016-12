Borsa Usa in deciso ribasso, male retail, bene farmaceutici

NEW YORK, 13 maggio (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono in deciso ribasso, registrando con preoccupazione il dato, inferiore alle attese, sulle vendite al dettaglio.

Le indicazioni sull'andamento delle spese per consumi si stanno riflettendo, oltre che in un generale peggioramento del sentiment degli investitori, in una flessione dei titoli delle società che operano nel settore retail. Wal-Mart Stores (WMT.N: Quotazione) arretra di oltre un punto percentuale, mentre Macy's (M.N: Quotazione), che ha chiuso in rosso il primo trimestre, perde oltre il 3%.