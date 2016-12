Wall Street - Stocks to watch 13 novembre

NEW YORK, 13 novembre (Reuters) - Puntano su un'apertura in rialzo i futures sui listini di Wall Street in una giornata segnata ancora dalle trimestrali e dai dati macro in agenda.

La mattinata delle borse europee è riuscita a mantenersi in positivo grazie anche alla fusione tra Iberia IBLA.MC e British Airways BAY.L che ha iniettato un po' di fiducia nel mercato.

Sul fronte macro gli operatori aspettano i dati su prezzi all'import e all'export a ottobre, la bilancia commerciale di settembre e soprattutto la stima preliminare dell'Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori a novembre.

Intorno alle 13,30 il derivato sullo S&P 500 SPc1 avanza dello 0,19%, quello sul Dow Jones DJc1 dello 0,18% e il futures sul Nasdaq 100 NDc1 dello 0,17%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* ABERCROMBIE & FITCH (ANF.N: Quotazione) annuncia i conti trimestrali, che sono positivi e spingono il titolo in rialzo di quasi il 5%.

* Risultati in agenda anche per JC PENNEY (JCP.N: Quotazione): il consensus indica un deciso calo a 0,11 cents per azione da 0,55 cents.