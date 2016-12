BORSA USA - Indici in rialzo grazie a ottimismo società retail

NEW YORK, 13 novembre (Reuters) - Le robuste indicazioni di alcune società retail hanno rinforzato le speranze in un aumento della spesa dei consumatori nel periodo festivo, spingendo i listini di Wall Street sulla strada del rialzo.

In questo contesto hanno avuto soltanto un impatto temporaneo i dati di novembre dell'Università del Michigan che hanno evidenziato un inaspettato calo della fiducia a 66 dal 70,6 di ottobre.

Tra i titoli in evidenza, JC Penney (JCP.N: Quotazione ) ha affermato che gli utili dell'ultimo trimestre dell'anno potrebbero superare le stime, spingendo il titolo in rialzo di oltre il 7%. Gran denaro anche sulla catena di abbigliamento Abercrombie & Fitch (ANF.N: Quotazione ), a +7,6% dopo l'annuncio di risultati migliori delle attese e dell'intenzione di accelerare l'espansione all'estero.

"Quando siamo depressi facciamo shopping", ha commentato lo strategist Jeff Kleintop, di Lpl Financial a Boston. "Le persone continuano a sentirsi poco fiduciose sulla loro attuale posizione finanziaria, ma questo non li trattiene dal credere in un miglioramento della crescita il prossimo anno".