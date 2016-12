BORSA USA, indici in lieve rialzo, aiutati da Wal-Mart

NEW YORK, 13 agosto (Reuters) - Wall Street si muove in territorio leggermente positivo, dopo un passaggio in rosso, nonostante i dati annunciati nel governo Usa relativi a nuovi sussidi di disoccupazione della settimana e alle vendite al dettaglio di luglio siano peggiori delle attese.

A sostenere i listini soprattutto Wal-Mart (WMT.N: Quotazione ), che sale di circa l'1,5% dopo aver annunciato risultati superiori alle attese nel secondo trimestre. Ma nel settore retail pesano i dati delle vendite al dettaglio in calo a luglio, con l'indice di settore del paniere S&P .GSPD in calo dello 0,20% poco dopo le 17. La catena di supermercati Kohl's Corp (KSS.N: Quotazione ) cede oltre il 2% dopo aver diffuso nel pre-borsa dati trimestrali inferiori alle stime di Wall Street.

In denaro anche Cit Group (CIT.N: Quotazione ), che guadagna il 14,08% dopo che la società ha adottato un piano per proteggere gli asset soggetti a tassazione e ha sottoscritto un accordo con la Federal Reserve.

Estee Lauder (EL.N: Quotazione ) cede meno di un punto percentuale dopo aver annunciato risultati per il quarto trimestre sostanzialmente in linea con le attese e annunciato tagli dei costi.

In lieve calo invece Microsoft (MSFT.O: Quotazione) che deve fare i conti con la sentenza di un tribunale federale Usa che la costringerà a sospendere sul mercato americano alcune versioni di Word, per via di una violazione del copyright denunciata dalla piccola società di software canadese i4i Ltd. Continua...