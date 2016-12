Borsa Usa incerta su speranza fondi Obama e rialzo greggio

NEW YORK, 13 gennaio (Reuters) - Dopo un'apertura negativa gli indici di Wall Street sono girati in positivo, mantenendosi tuttavia altamente variabili e nervosi.

Tra i titoli in evidenza resta CITIGROUP (C.N: Quotazione), in calo di oltre il 4,6% sui timori avanzati ieri di forti perdite, mentre è arrivata oggi la conferma di trattative in corso con MORGAN STANLEY (MS.N: Quotazione) per la fusione delle operazioni di brokeraggio.