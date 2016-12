Wall Street - Stocks to watch del 13 ottobre

NEW YORK, 13 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici Usa si muovono in deciso rialzo indicando un avvio in rally a Wall Street dopo che le misure annunciate dai governi per ripristinare la fiducia nei mercati finanziari globali hanno fatto rimbalzare le borse in tutto il mondo.

I listini azionari europei hanno registrato rialzi nell'ordine del 6% in mattinata dopo che i governi europeri hanno raggiunto un'intesa per iniettare la liquidità necessaria alle banche a corto di fondi a causa del congelamento del mercato monetario e per garantire le obbligazioni emesse dalle banche.

Il piano di salvataggio tedesco include un fondo per fornire fino a 400 miliardi di euro di garanzie alle banche, mentre il governo britannico spenderà fino a 37 miliardi di sterline acquistando quote delle principali banche e probabilmente diventerà il maggiore azionista di Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) e HBOS HBOS.L.

"Le autorità stanno contrastando il rischio sistemico con l'artiglieria pesante, e così dovrebbe essere", dice Yann Lepape, capo strategist macro di Oddo Securities.

"Al di là di questo, tuttavia, ci troviamo ancora di fronte alla recessione nell'economia reale. Pertanto possiamo avere un rimbalzo delle borse nel breve periodo, ma ci sono possibilità che gli indici rivedranno i recenti minimi nei prossimi trimestri", aggiunge.

Attorno alle 14,00 italiane, il futures sullo S&P 500 SPZ8 guadagba 42,40 punti (+4,46%), il derivato sul Nasdaq NDZ8 56.50 punti (+4,41%) il contratto a dicembre sul Dow Jones DJZ8 359 punti (+4,29%).