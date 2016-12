Wall Street - Stocks to watch del 13 agosto

E' probabile, peraltro, che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la diffusione dei dati su prezzi all'import e all'export nel mese di luglio, attesi, rispettivamente, in rialzo dell'1% e dello 0,6%, e, soprattutto, delle vendite al dettaglio sempre del mese scorso, stimate in calo dello 0,1% (+0,5% escludendo le auto). In calendario anche le scorte alle imprese di giugno, viste in aumento dello 0,5%.