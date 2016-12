BORSA USA ancora in lieve rialzo, corre Bank of America

NEW YORK, 13 agosto (Reuters) - Wall Street resta positiva, anche se gli indici mostrano qualche incertezza in una giornata caratterizzata da notizie deludenti sul fronte della ripresa economica.

I dati riguardanti le richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana scorsa e quelli sulle vendite al dettaglio nel mese di luglio sono stati peggiori delle attese. A ciò si aggiunge la notizia che in luglio, il numero di insolvenze sui prestiti per la casa negli Stati Uniti ha toccato un nuovo record.

"E' una buona giornata per Wal-Mart, ma si tratta più di un caso a parte che di un indicatore delle prospettive generali oggi come oggi", dice Michael James, senior trader di Wedbush Morgan a Los Angeles.

A sostenere il mercato azionario Usa è però soprattutto Bank of America (BAC.N: Quotazione), che corre a +5,2% dopo che John Paulson, il manager di hedge fund capace di prevedere la crisi del credito, ha rivelato di aver comprato grossi quantitativi di azioni della banca. Ora anche Sallie Krawcheck, capo del global wealth and investment manager di Bank of America, comunica attraverso la Sec di avere acquistato azioni del proprio datore di lavoro per oltre un milione di dollari.