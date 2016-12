BORSA USA corre con banche dopo giudizi positivi analista

NEW YORK, 13 luglio (Reuters) - In una seduta volatile, la borsa Usa accelera al rialzo spinta dai bancari sugli scudi dopo che i commenti incoraggianti da parte di Meredith Whitney, analista nota a Wall Street per la sua visione ribassista, ha diffuso le speranze sul settore in vista dei risultati trimestrali.

Whiteny ha alzato il giudizio su Goldman Sachs (GS.N: Quotazione) a "buy" spingendo il titolo in rialzo di oltre il 5% e alla Cnbc ha dichiarato che i titoli bancari possono avere guadagni di almeno il 15% nel breve termine e che i principali istituti, tra cui bank of America (BAC.N: Quotazione) e JPMorgan Chase JPM.B potrebbero far bene nel secondo trimestre.

L'indice S&P dei finanziari .GSPF balza del 4,6%.

Bank of America e Jp Morgan annunceranno i risultati in settimana insieme a società di grosso calibro come General Electric (GE.N: Quotazione), IBM (IBM.N: Quotazione), Intel (INTC.O: Quotazione) e Johnson & Johnson (JNJ.N: Quotazione), nel paniere Dow. In agenda anche il trimestre di Citigroup (C.N: Quotazione), ex componente del Dow,

Il sentiment ha controbilanciato i timori sulle sorti del gruppo bancario CIT (CIT.N: Quotazione) che finanzia molte piccole e medie imprese. Il titolo è in calo del 20% circa