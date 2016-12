Borsa Usa procede pesante su timori banche, correzione greggio

NEW YORK, 12 febbraio (Reuters) - Procedono all'insegna della lettera gli indici di Wall Street, penalizzati dal timore degli investitori sull'efficacia degli sforzi dell'amministrazione Obama per il rilancio dell'economia e la stabilizzazione del sistema bancario.

Passa così in secondo piano la lettura migliore delle attese degli ultimi numeri macro sulle vendite al dettaglio di gennaio.

Sebbene il Congresso si prepari a dare il via libera già oggi al nuovo piano di stimolo fiscale da 789 miliardi di dollari, l'incertezza sullo stato di salute della congiuntura incoraggia le vendite su tutti i comparti, energetici in testa di fronte all'ennesima correzione del greggio.

In calo infatti di oltre 2% sia Exxon Mobil (XOM.N: Quotazione ) sia Chevron (CVX.N: Quotazione ).

Ad appesantire i listini restano comunque i finanziari, con l'indice Kbw Bank in caduta di oltre 5% a causa della persistente scarsa chiarezza su come Washington intenda risolvere lo spinoso dossier degli asset tossici in portafoglio agli istituti di credito.