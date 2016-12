Wall Street - Stocks to watch del 12 settembre

NEW YORK, 12 settembre (Reuters) - I futures azionari americani sono piatti, facendo pensare a un avvio poco mosso di Wall Street dopo il rimbalzo della vigilia.

Sui timori di possibili danni alla produzione di greggio offshore, il prezzo del light crude CLc1 è in rialzo di oltre 1 dollaro a quota 102,15 dollari al barile.

Da un punto di vista macro, l'attesa è per i prezzi alla produzione e le vendite al dettaglio di agosto (14,30 italiane) oltre che per l'indice di fiducia dei consumatori di settembre redatto dall'Università del Michigan (15,55 italiane).

Sul fronte societario non sono attese notizie da parte di compagnie dell'S&P 500 .SPX.

Poco prima delle 14,00 il futures sull'S&P 500 SPc2 con scadenza a dicembre -- che inizia a sostituire quello in scadenza il 18 settembre -- è in calo dello 0,25%, l'analogo contratto sul Dow Jones industriale DJc2 è in flessione dello 0,1% e quello sul Nasdaq 100 NDc2 sale dello 0,1%.