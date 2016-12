BORSA USA, indici in rialzo, bene finanziari e tech, attesa Fed

NEW YORK, 12 agosto (Reuters) - Wall Street avanza in territorio positivo nei primi scambi della giornata, sostenuta da un deciso rimbalzo dei finanziari e da un rialzo dei semiconduttori.

Gli investitori però non abbadonano la prudenza in attesa dei risultati della riunione di politica monetaria che la Fed divulgherà in serata. Occhi puntati in particolare alle indicazioni che la banca centrale vorrà dare riguardo alla sua strategia per l'uscita dalla crisi. Secondo gli analisti è improbabile che la Fed decida di alzare i tassi di interesse.

Tra i titoli in evidenza, Starwood Property Trust (STWD.N: Quotazione), una controllata del fondo di private equity Starwood Capital, cede l'1,2% dopo che ieri la società ha venduto 40,5 milioni di azioni raccogliendo 810 milioni di dollari, la Ipo più grande mai avvenuta negli Usa.

Balza del 13,55% a 17,57 dollari Emdeon EM.N, specializzata in sistemi di contabilità per il settore sanitario, dopo che ieri ha venduto 23,7 milioni di azioni e raccolto 367 millioni con una Ipo guidata da Morgan Stanley (MS.N: Quotazione), Goldman Sachs (GS.N: Quotazione), Ubs UBSN.VX e Barclays Capital (BARC.L: Quotazione).

Aig (AIG.N: Quotazione) guadagna il 4,33% dopo aver accettato di vendere la propria divisione finanziaria ad Hong Kong e la sezione di servizi IT in India. Aig Finance verrà acquistata da China Construction Bank of Asia per 70 milioni di dollari di liquidità.

In progresso dell'1,23% i grandi magazzini Macy's (M.N: Quotazione) che hanno annunciato buoni risultati e migliorato l'outlook per l'esercizio in corso.

Toll Brothers (TOL.N: Quotazione), gruppo che costruisce immobili di lusso, balza di oltre l'11%, dopo aver dichiarato che nel trimestre i contratti firmati per nuovi immobili sono in progresso per la prima volta da quattro anni e che gli acquirenti sembrano più sicuri e meno preoccupati dei prezzi.

Avanza anche PepsiCo (PEP.N: Quotazione) sulla notizia di un interesse nei confronti della brasilana Amacoco, che produce bevande a base di cocco; questa operazione consentirebbe a PepsiCo di ampliare la propria quota di mercato nel maggiore paese del Sud America.