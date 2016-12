Wall Street - Stocks to watch del 12 agosto

NEW YORK, 12 agosto (Reuters) - I futures sugli indici dell'azionario americano appaiono contrastati e suggeriscono un'apertura incerta a Wall Street, dopo le massicce vendite di ieri. Il clima sarà segnato dalla cautela, in attesa dei comunicati della Federal Reserve, riunita per parlare della politica monetaria e dello scenario macroeconomico nel breve e medio termine.