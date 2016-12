Borsa Usa prosegue debole, pesano parole Paulson e Best Buy

NEW YORK, 12 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in calo, ma sopra i minimi. Sul mercato pesano il warning lanciato dalla catena di prodotti elettronici Best Buy (BBY.N: Quotazione ), che cade del 7% circa, e le parole del segretario al Tesoro, Henry Paulson, sull'utilizzo dei fondi stanziati con il piano di salvataggio del settore finanziario.

La prospettiva, che si fa sempre più concreta, di scivolamento in recessione dell'economia Usa si traduce in ribassi delle società cicliche, come la conglomerata industriale 3M (MMM.N: Quotazione), che lascia sul terreno oltre il 3%, o Apple (AAPL.O: Quotazione), in calo di circa tre punti percentuali.