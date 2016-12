Wall Street - Stocks to watch del 12 febbraio

NEW YORK, 12 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street preannunciano un'apertura negativa prima dei dati sulle vendite al dettaglio di gennaio da cui si attendono nuove informazioni sulla fragilità della spesa per consumi.

Dopo il calo di 2,7% registrato in dicembre le vendite dovrebbero aver subito un'ulteriore flessione dello 0,8%. Al netto delle auto le stime sono per una diminuzione dello 0,5% dopo il meno 3,1% del mese precedente.

In agenda anche le statistiche settimanali sulle richieste di sussidio da parte dei nuovi disoccupati.

I titoli in evidenza oggi:

* GENERAL MOTORS (GM.N: Quotazione ) è in trattative con la cinese Saic Motor Corp (600104.SS: Quotazione ) sulla possibile cessione di una parte della quota di GM nella loro joint-venture o di altre attività nel tentativo di reperire risorse. Lo riferiscono due fonti vicine alla vicenda.

* MARRIOTT INTERNATIONAL MAR.N ha comunicato una perdita di 3 centesimi per azione nel quarto trimestre a fronte dell'utile di 46 centesimi un anno prima, sull'onda dei costi di ristrutturazione e dei tagli delle aziende ai viaggi di lavoro. Al netto delle una-tantum, gli utili adjusted sono di 34 centesimi per azione. La catena di gestione alberghiera ha indicato per il 2009 una riduzione degli investimenti di 400 milioni di euro su anno.