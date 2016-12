Wall Street - Stocks to watch del 12 ottobre

NEW YORK, 12 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, facendo pensare a un avvio di seduta in rialzo.

Il clima semi-festivo dovuto al Columbus Day e l'assenza di dati macroeconomici in calendario fanno pensare a una seduta interlocutoria, sebbene permanga l'intonazione positiva che caratterizza le borse mondiali da mesi.

Ieri, il presidente della Federal Reserse di St. Louis, James Bullard, ha detto che la ripresa dell'economia Usa potrebbe non essere lenta come stimato dalla maggioranza degli osservatori, e un rimbalzo aggressivo potrebbe far lievitare i rischi di inflazione nel medio termine.