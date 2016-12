BORSA USA - Indici in flessione su preoccupazioni Wal-Mart, dlr

NEW YORK, 12 novembre (Reuters) - Indici in flessione a Wall Street: se da una parte i titoli legati alle commodities sono danneggiati dalla forza del dollaro, dall'altra l'outlook prudente di Wal-Mart (WMT.N: Quotazione ) lascia un'ombra di preoccupazione sulla spesa dei consumatori.

La numero uno al mondo del retail ha infatti registrato utili trimestrali in rialzo ma ha previsto che i risultati del periodo in corso potrebbero deludere le stime del mercato. Il titolo guadagna però l'1,1% a 53,55 dollari.

"Negli ultimi giorni stiamo assistendo a un modesto rimbalzo del dollaro dai minimi", commenta lo strategist Steve Goldman. "Molti l'hanno preso come scusa per realizzare qualche profitto".

La maglia rosa degli scambi è invece andata oggi a Advance Micro Systems AMD.N sulla scia dell'accordo con la produttrice di chip Intel (INTC.O: Quotazione ) per risolvere tutte le controversie legali in corso. Amd guadagna il 20,9% mentre Intel è piatta a 19,85 dollari.

Buona seduta anche per 3Com COMS.O, in rally del 31,7%. Hewlett-Packard (HPQ.N: Quotazione) ha annunciato oggi di aver raggiunto l'accordo per comprarlo per 2,7 miliardi.